Periodista colombiano anuncia que Ricardo Gareca quedaría libre el martes

El periodista Carlos Antonio Vélez, reconocido director de Planeta Fútbol de Antena 2 RCN de Colombia, en su espacio de ‘Palabras Mayores’ anunció que el próximo martes el argentino Ricardo Gareca podría quedar libre de la selección peruana y sugirió su nombre para que sea tenido en cuenta por la Federación Colombiana de Fútbol, en caso de que no siga con el combinado inca.

“Le decía que Ricardo Gareca puede quedar libre el martes. El martes, el Pleno del Congreso del Perú, decidirá si ratifica o no (el dictamente de) la Comisión de Educación y Deporte que acordó modificar el articulo 5 y el 2 de la Ley del Fútbol. El artículo 5 hablaba de prorrogar por dos años el actual Comité Ejecutivo de la Federación Peruana hasta el 2020, para que se adecuen los estatutos a las normas FIFA y el artículo segundo le daba a la FIFA y a la Conmebol el total manejo de la FPF, como debe de ser, eso no se necesita legislarlo, pero en Perú lo legislaron”, declaró.

“Resulta que esos dos artículos van a ser derogados, quieren anular la ley. Ya con 7 votos a favor y 2 abstenciones pasó al Pleno, si en el Pleno eso se da, la Ley del Fútbol en el Perú se cae. Ya estuvo en Lima, Monserrat Jiménez directora jurídica de la Conmebol y les dijo que eso no se puede hacer. Si se modifican algunos artículos de la Ley la consecuencia sería la suspensión, por lo que Perú no podría tener ninguna representación en el fútbol internacional. La FPF va a perder su representación internacional, quiere decir que la selección no podrá jugar ni amistosos con otras selecciones de la FIFA les advirtió Monserrat...Si eso llega a darse el martes, la FIFA que ofició el viernes pasado tendría que decirle hay una intervención gubernamental en el fútbol por lo tanto Perú queda fuera todo y automáticamente quedaría libre Ricardo Gareca. Es es el tipo de técnico que Colombia debe traer", sentenció.