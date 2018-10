Periodista chileno: “quedamos ridículos ante Advíncula, el mas rápido del mundo"

Desde Chile empiezan a aparecer los cuestionamientos por el bajo rendimiento de su equipo en al derrota ante la Selección peruana. Esta vez, un periodista chileno, en un video subido a Youtube, tuvo palabras bastante ácidas contra dos jugadores en particular de la 'Roja', quienes, a su juicio, quedaron en ridículo ante la velocidad de Luis Advíncula.

Angelo Zagal, extremo por derecha, y Angelo Enríquez, quien entró en el complemento, fueron duramente criticados por este periodista al intentar la personal ante Luis Advíncula y creer que podrían ganarle en velocidad.

"En distintos niveles, muy mal. Angelo Zagal y Angelo Enríquez, que le tiraron a correr la pelota a Advíncula... ¿No ven fútbol, no saben quien es Advíncula, no hay ni un respeto? Advíncula, el jugador más rápido del mundo. Lo ridículo que se vieron los dos. ¿No ven fútbol?, yo me lo cuestiono a estas alturas", criticó el periodista chileno.

A su entender, Luis Advíncula demostró por qué ha sido catalogado el futbolista más rápido del mundo y ayer ante Chile lo demostró ante los atacantes chilenos.