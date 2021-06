La selección peruana vuelve a enfrentar a Brasil en la Copa América. El equipo dirigido por Ricardo Gareca es el último subcampeón de la edición, pero llega en un momento diferente, con muchas dudas mostradas en la primera fecha, aunque logró recuperar puntos en el triunfo ante Ecuador en Quito.

Debido a los resultados de la selección peruana, el periodista argentino Gustavo López en el programa ‘De una otro buen momento’, hizo un rápido análisis del momento peruano. Para el conductor, la blanquirroja es uno de los equipos que no tiene opciones en la Copa América 2021.

“A Perú lo veo mal, creo que Gareca debió irse luego de clasificar al Mundial. A Chile lo vi bien, pero armándose. A Perú, Bolivia y Venezuela no lo veo. Son 3 equipos menos”.

“Colombia es un rival que me gusta. Brasil ya fue campeón, veo que hay problemas por la organización, este año no lo veo para la Copa América. Uruguay es un equipo que no está bien armado. Para mí esta Copa América que viene es de Argentina”.

El análisis de López se hizo antes del encuentro entre la selección peruana y Ecuador, además de los partidos de debut de la selección argentina y de Brasil.