'Perico' León rompe en llanto tras pedir ayuda para superar enfermedad

Pedro Pablo Léon García, popularmente conocido como 'Perico' León, expresó, en un video publicado en las redes sociales, que necesita ayuda de manera urgente por una enfermedad en el oído que no le permite escuchar ni hablar bien. El exjugador de la Selección Peruana no la pasa bien.

"Lo que quiero es que me ayuden para sacar todo esta (...) que tengo aquí en el oído. Por favor, a la persona indicada hagan un poco de esfuerzo para que mi...", expresó 'Perico' León, que se quebró y no pudo culminar su pedido ante las cámaras del celular que lo grababa.

Sin embargo, retomó al comunicación y expresó que le incomodo sobremanera."Para sacarme todo esto de acá, del oído, que me fastidia mucho. No puedo escuchar. Por favor, les pido por favor. No puedo hablar", concluyó el exdelantero de la 'bicolor' y de Alianza Lima.

