Percy Olivares opinó sobre el partido que Perú cayó ante Brasil en Recife por Eliminatorias a Qatar 2022. El exfutbolista resaltó la ausencia de jerarquía en la selección peruana y criticó duramente a Luis Advíncula y Renato Tapia.

“Jerarquía, se la pediría a Advíncula, pero no la tiene. Uno, que no la tiene. Dos, la forma como está afrontando los partidos lo aleja mucho de ser un futbolista con jerarquía. Yo creo que está bastante equivocado en ese aspecto”, dijo Percy Olivares en ESPN.

“Después, a quién más le puedo pedir eso. Se la podría pedir a Renato Tapia, pero tampoco lo siento como un futbolista con jerarquía y con el peso futbolístico como para manejar una situación como la que pasó en Brasil. Ese tipo de cosas sí se las pido a Jefferson (Farfán). Sí se las pido a Paolo (Guerrero). Es más, sin pedírselas, ellos me las muestran”, comentó.

“A Paolo tú le quitas la banda de capitán y sigue siendo un futbolista líder, lo mismo Jefferson. Ellos no necesitan un distintivo para sentirse líderes del equipo. Ahora solo te estoy hablando dentro del campo, y no de lo que puede ser en la concentración. Siento que no hay alguien que se pare y diga: esto vamos a hacer”, agregó.

MIRA EL VIDEO

Percy Olivares criticó falta de jerarquía de Advíncula y Tapia (video: ESPN)