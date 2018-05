Pedro Suárez-Vértiz y su emotiva canción dedicada a Paolo Guerrero

Paolo Guerrero será el gran ausente de Rusia 2018 con la selección peruana. La reacción en todas partes tras conocerse su suspensión de 14 meses impuesta por el TAS fue de total apoyo para el 'Depredador'. Uno de ellos fue Pedro Suárez Vértiz, el famoso y querido compositor y cantante le dedicó una canción al jugador.

A través de su cuenta de Facebook, Pedro Suárez Vértiz dijo lo siguiente: "Mi homenaje al hombre que, junto con mi familia y amigos, me devolvió la alegría que hace 36 años no sentía. Paolo, no pares, hay muchas cosas que arreglar: evitar indemnizar a Flamengo, que tus jugadores no se depriman, y que ese Dios que tanto amas nos dé tu fuerza, porque todos queremos ser como tú. No hay héroe sin sufrimiento. Te amamos Paolo del Perú", escribió.

Esta es la canción para Paolo Guerrero

De momento, Paolo Guerrero hará una conferencia de prensa en los próximos días para hablar más sobre la situación que produjo el consumo y más detalles sobre lo que ocurrió en el Swissotel.

