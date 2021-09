Luego de la derrota de Perú ante la selección brasileña en Recife por Eliminatorias a Qatar 2022, se vivió un tenso momento en el programa Al Ángulo. El periodista Pedro García, que se encontraba en Brasil para cubrir el partido, se molestó porque demoraron 45 minutos en darle el pase en el programa.

“Gracias por darme el pase después de 45 minutos, no porque esté cansado ni haya llegado al estadio hace 7 horas, sino porque estas luces no son mías ni la pago yo, así que en cualquier momento se apaga todo”, le dijo Pedro García a Franco Cabrera.

Luego de que Pedro García de su opinión sobre el partido, Franco Cabrera se disculpó por lo sucedido e indicó fue culpa de la producción.

“Te pediría que la próxima vez que entrar tarde te incomode lo converses con tu producción porque nosotros no tenemos nada que ver e intentes no manifestarlo en plena transmisión porque no es nuestra culpa”, dijo Franco Cabrera.

Sin embargo, Pedro García ya molesto quiso responderle diciendo “enséñame”, pero rápidamente fue sacado del aire para ir a la pausa comercial.

