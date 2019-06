Pedro García dispara contra los 'cafeteros': "En Copa América, Colombia no existe" | VIDEO

La selección de Colombia quedó eliminada de la Copa América 2019 ante el bicampeón de América, la selección de Chile. Luego de este resultado, Pedro García, periodista de Movistar Deportes, disparó contra el equipo de Carlos Queiroz.

"En cien años de historia, (Colombia) nunca ganó nada, a nivel Copa América. Ganó una medio extraña cuando Argentina no fue a la Copa que ganó Colombia, por un tema de seguridad y Brasil mandó a su equipo 'B', tan malo que perdió contra Honduras. Fue una Copa América medio extraña", indicó el periodista en Movistar Deportes.

"Después de esa Copa América, ¿qué hizo Colombia?, se ausentó del Mundial Corea-Japón 2002 y después no va al Mundial de Alemania 2006, ese título no le sirvió de mucho. En Copa América Colombia no existe", sentenció Pedro García en su dura crítica contra los 'cafeteros'.

La selección de Chile espera al ganador del duelo entre la selección peruana y la selección de Uruguay. De clasificar la 'Bicolor', se jugaría la 'revancha' de la Copa América 2015, cuando la 'Roja' eliminó al equipo de Ricardo Gareca en la edición donde campeonaron de local.

