Pedro Gallese y el 'sacrificio' que hará para fichar por Boca Juniors

Pedro Gallese está en la mira de Boca Juniors. De no poder fichar a Marcos Díaz, portero de Huracán, irá a la carga por el golero de la selección peruana, quien confirmó que efectivamente ha habido un acercamiento con el 'xeneize' y viene negociando el tema junto a su representante.

Sin embargo, para llegar a Boca Juniors deberá hacer un sacrificio económico, pues los sueldos en México son mucho más altos que los que manejan en el fútbol argentino: “Para mí, no será un problema lo económico. Eso lo ve mi representante. Ya le he dicho que no será un problema eso. Que se converse bien y todo sea transparente”, afirmó Pedro Gallese en TyC Sports luego de ser consultado por la inestabilidad del dólar ante la crisis en Argentina.

“Se está negociando de club a club. Solo toca esperar. Jugué contra River por la Libertadores y en mi selección en La Bombonera”, recordaba Pedro Gallese, especialmente aquella actuación descomunal que tuvo jugando con la selección peruana en cancha de Boca Juniors.

LEE ADEMÁS