Los Mundiales de menores no llegan ser determinantes en muchos futbolistas. Hay casos de grandes promesas en las Sub 17 y Sub 20 que la rompieron en sus categorías, pero jamás lograron a destacar al momento de jugar en Primera División. Si pasó en Argentina, España y Brasil, Perú no iba a ser la excepción.

La selección peruana Sub 17 que participó en el Sudamericano de Ecuador el año 2007, tenía a muchos jugadores que en teoría debían llegar a ser los próximos jugadores de la Blanquirroja, pero a más de 14 años, solo Pedro Gallese se consolidó en la selección absoluta.

Pedro era suplente de Eder Hermoza, quien jugó todo el Sudamericano y también el Mundial, sin embargo, al pasar los años, Gallese se fue consolidando hasta llegar a la selección peruana e incluso jugar el Mundial.

En entrevista al programa Full Deportes, el ‘Pulpo’ reconoció que el plantel se ‘mareó': “Creo que tocó vivir todo muy de repente, la clasificación, el Mundial. Casi todos los que regresamos nos promovieron al primer equipo y por ahí que nos mareamos un poco. Yo regresé a la San Martín y pensaba que debía pelear el puesto, cuando en realidad era el cuarto arquero”.

“No entiendo como no pudieron llegar más compañeros míos a primera, pero creo que de repente no era el momento, no sabría cómo explicarlo”, añadió el arquero de 31 años.