Pedro Gallese: ¿De qué depende que Boca Juniors lo contrate?

Pedro Gallese está muy cerca de convertirse en nuevo arquero del afamado Boca Juniors. No, no es humo: el interés es real, pero solo falta un detalle no menor para que el peruano firme por el cuadro argentino.

Resulta que, ya acordado el monto de la transferencia con los Tiburones Rojos de Veracruz y el guardameta, lo único que espera el 'xeneize' para concretar ese fichaje es el resultado del partido de vuelta ante Cruzeiro por la Copa Libertadores.

Lesionado Federico Andrada, Boca Juniors ha tenido que recurrir a su golero suplente Agustín Rossi para que se cuadre bajo los tres palos en el torneo local. Sin embargo, la directiva boquense desea contratar a un portero de mayor experiencia si es que siguen avanzando en la Libertadores.

En suma, todo se definirá este jueves cuando Boca Juniors visite a Cruzeiro en Belo Horizonte. En el partido de ida el cuadro argentino derrotó 2-0 a los brasileños. El duelo de revancha se jugará este 4 de octubre.

De prosperar el fichaje de Gallese, el peruano estaría ligado, en principio, tres meses al 'xeneize'. En caso haga un buen papel, Boca Juniors tendrá la prioridad para la compra del pase.