Pedro Gallese: "Nosotros queríamos seguir hasta ahora disputando el Mundial"

En los últimos cuatro años, Pedro Gallese, arquero de la Selección Peruana, ha crecido a pasos agigantados. Se ganó todo a pulso y hoy a sus 28 años es el '1' indiscutible de la bicolor.

El golero peruano Pedro Gallese es un ídolo para los niños, quienes le piden fotos y que firme sus camisetas; él, gustosamente accede con una sonrisa tierna.

Entrevista y Fotos: Jean Pierre Maraví / Joel Alonzo

El Bocón conversó con Pedro Gallese en exclusiva y confesó sus próximas metas, la importancia de Ricardo Gareca en la selección peruana y habló sobre su futuro.

Pedro, ¿cuánto cambio tu vida tras esta experiencia de jugar un Mundial con Perú?

Bastante. Me siento un arquero más maduro. Salgo con más seguridad al campo de juego para hacer mi trabajo de la mejor manera posible.

Con los 'Jotitas' fuiste a Corea al Mundial de tu categoría, pero no jugaste. Once años más tarde, te cobraste la revancha en Rusia 2018.

Yo diría no tanto como revancha. Fue una meta que me tracé. Estuve en la sub 17, aquel equipo que lo bautizaron como los 'Jotitas' porque fue dirigido por el profesor Juan José Oré, y sentía que no era mi momento, pero debía trabajar para cumplir mis sueños.

¿Tener una buena noche en la Bombonera bastó para llenarle los ojos a la gente de Boca Juniors?

No sé mucho del tema. Yo solo quiero disfrutar mis vacaciones hasta el próximo 14 de julio que me quedo acá en Lima. Atajar ahí fue un recuerdo muy lindo por todo lo que sufrí para estar en ese partido.

¿Qué pasa por tu cabeza: seguir en México o buscar una liga más competitiva?

Todavía aspiro a más. Quiero ir a una liga más competitiva si mi agente y mi club lo ven conveniente. Si no se da, quiero quedarme en México, en el Veracruz, donde aún tengo un año más de contrato, y pelear cosas importantes con mi equipo. Ojalá se dé para que yo siga creciendo. Las veces que ataje en Tiburones Rojos me fue muy bien y eso me ha dado más confianza. Voy a seguir entrenando para continuar creciendo.

La presencia de Ramos y de Cartagena hace que la convivencia allá sea más fácil...

Es bonito que haya más compatriotas en Veracruz, porque te da más confianza y entras más rápido al grupo.

¿Qué te deja la experiencia de haber jugado el Mundial?

Da un poco de rabia por no haber pasado a la siguiente fase. Nosotros queríamos, hasta ahora, seguir disputando el Mundial. Era una de las metas que nos habíamos propuesto. Me quedo tranquilo, porque no hubo un equipo que nos haya pasado por encima. Siempre nos hemos enfrentado a todos sin tenerles miedo y hemos hecho un buen fútbol. Solo queda aprender de los errores y regresar más fuertes.

En la interna, ¿ustedes han tocado el tema de la continuidad de Ricardo Gareca?

No hemos tocado el tema. Queremos que siga con nosotros por todos los buenos resultados que hemos obtenido durante este proceso. El profesor Ricardo Gareca unió a todo un país. Esperamos que él tome su mejor decisión; lo que elija, lo tendremos que respetar.

¿Él se ha despedido de ustedes?

No, solo nos felicitó por el desempeño que hicimos en el Mundial por lo que se entregó, solo eso.

¿Qué te aportó a ti el profesor Gareca en tu carrera?

El profesor fue muy claro con todos nosotros desde que llegó. Me preguntó qué le podía dar yo al equipo y los defectos que tenía como arquero. Luego, en los entrenamientos fuimos mejorando y ahora se vieron los resultados.

¿Qué opinas de los amistosos pactados de este año ante Chile, Holanda y Alemania?

Serán partidos muy duros. Tenemos aún tiempo para poder prepararlos y competirles de igual a igual. Nos ayudarán mucho para lo que se viene.

¿Qué sientes ahora que los niños los ven como ídolos y juegan en la pistas con camisetas que llevan sus nombres?

Eso me pone muy feliz. También quiero agradecer al hincha que siempre nos apoya. Solamente queda seguir por ese camino para que el Perú sea un país más futbolero.

Algunos compañeros tuyos mexicanos me comentaban que los peruanos han ido a conquistarlos. ¿Qué opinas al respecto?

Ja, ja, ja (risas). Me pone muy contento que más compatriotas emigren a México. Estamos dando qué hablar ahí. Por esa razón, los clubes están fijándose en el mercado peruano.

Croacia y Francia, rivales que Perú enfrentó en un amistoso y en el Mundial, están en semifinales. ¿Qué opinas al respecto?

Son cosas del fútbol. Las veces que jugamos contra ellos, me dio la sensación de que no fueron superiores. Hemos hecho un buen juego contra esas selecciones. Considero que nos costó la inexperiencia. Ahora solo queda pensar en la Copa América de Brasil y en las próximas Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.