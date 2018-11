Pedro Gallese llegó a Lima y se integra a la selección peruana

Se siguen sumando. La selección peruana sigue trabajando firme en la Videna bajo las órdenes del técnico argentino, Ricardo Gareca. Esta semana, la presencia de 8 jugadores fueron la novedad en los trabajos de la 'bicolor' y en la noche del jueves, el portero Pedro Gallese aterrizó en Lima procedente de Veracruz.

El popular 'Pulpo' pudo conversar con la prensa que se hizo presente en la llegada del arquero nacional y comentó que está contento de estar nuevamente en la selección y tener la oportunidad de reencontrarse nuevamente con los amigos. Asimismo, se refirió a su actualidad en la Liga MX con el Veracruz.

"Yo me siento bien, vengo haciendo mi trabajo pero lástima que los resultados no se nos pueden dar pero hay que seguir trabajando", comentó el ex golero del Juan Aurich de Chiclayo.

El guardameta nacional hará su primer entrenamiento con el resto de seleccionados en la Videna este viernes y con su llegada se completaría la presencia de los tres arqueros: Pedro Gallese, José Carvallo y Patricio Álvarez.

