Pedro Gallese inició la pretemporada de Liga MX a la par con sus compañeros de los Tiburones Rojos de Veracruz. Portero que estará con la selección peruana en Rusia 2018 es uno de los pocos extranjeros que se mantuvo para el presente campeonato.

Gallese se potencia

Pedro Gallese tiene una revancha personal con Veracruz, con el que no pudo estar en el Apertura MX debido a una lesión que lo mantuvo al margen del equipo. Cuando se recuperó, en octubre, no pudo participar del torneo debido a que el cuadro mexicano no lo había inscrito a él y fichó a otro portero para que ocupe su lugar.

El golazo de Farfán ante Nueva Zelanda

La Liga MX se ha vuelto el mercado más atractivo para los peruanos y sin duda están siendo muy bien observados por los clubes de la misma. Hasta ahora, son diez nuestros compatriotas con la nueva inclusión de Carlos Cáceda al Veracruz de Pedro Gallese.