Pedro Gallese: hinchas del América de la Liga MX rechazan su fichaje tras partida de Marchesín | FOTOS

El arquero de la selección peruana, Pedro Gallese en las últimas horas apareció en el radar de los potenciales fichajes del América de la Liga MX para sustituir al saliente arquero argentino Agustín Marchesín.

Todo hace indicar que tras una gran Copa América 2019 con la selección peruana, Pedro Gallese fue visto por el club de la Liga MX y tras la partida confirmada de su portero titulal al Porto de Portugal, el golero de Alianza Lima es una de las opciones para cubrir esa plaza.

Sin embargo, no todo es felicidad para Pedro Gallese. Luego de hacerse viral rápidamente el tema de la posible llegada del peruano al América, los hinchas de las 'Águilas' reaccionaron de manera negativa ante un posible arribo del 'Pulpo'. Muchos se quedaron con la impresión del arquero que atajó en Veracruz, club que siempre peleó los últimos lugares del torneo mexicano.

“Nooooooo por favor q no!!! ¡Es muy malo, no da nada de seguridad, de vdd gallese no aceptes ninguna oferta del club acá los Americanistas no te queremos!!!”, tuiteó un aficionado mexicano tras conocerse la noticia de Pedro Gallese.

Más noticias en otros medios:

Gimnasta argentino le pidió matrimonio a su novia tras ganar una medalla en los Juegos Panamericanos

Perú aumentó a once medallas su participación en los Panamericanos Lima 2019