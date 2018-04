Pedro Gallese enfrenta demanda de paternidad [VIDEO]

Pedro Gallese recibió una demanda de paternidad, ya que la joven cirujana dentista Raysa Zegarra asegura que el portero de la selección peruana es padre de su pequeña hija.

"Yo soy la madre, yo se quien es el padre de mi hija y sé que es Pedro Gallese", dijo en un avance del programa Día D.

"No me interesa si no quiere mandarle un centavo a mi hija, pero si quiero que la reconozca con su apellido", agregó.

El programa, que será transmitido este domingo por ATV desde las 9:55 p.m., vuelve a sacar a la luz una denuncia de parternidad, tras el problema que vivió Carlos Cáceda.