Pedro Aquino: "Tengo que sorprender a Gareca en los minutos que me da"

Pedro Aquino ingresó en el minuto 75 del complemento por Renato Tapia. El volante del León estuvo atento a la marca en los minutos que jugó con la selección peruana y colaboró en el empate sin goles ante Suecia en Gotemburgo en la última prueba de ambos equipos con miras al Mundial Rusia 2018.

Escribe: Jean Pierre Maraví

El mediocampista peruano solo jugó siete veces en el proceso Clasificatorio de Rusia 2018. No obstante, cada vez que entro tuvo un buen desempeño. El Bocón conversó en exclusiva tras el empate y le dejó un mensaje al hincha de la bicolor.

¿Cómo te sentiste con los minutos qué te dio el profesor Ricardo Gareca?

La verdad que en estos pocos minutos traté de aprovecharlo al máximo. Siento que esos minutos que el profesor me da quizás tenga que sorprenderlo con algo bueno dentro del campo.

¿Qué te dijo Renato Tapia al momento del cambio?

Cuando entré al campo de juego Renato me dijo quien era su marca. Me dijo que entregue al máximo porque es un partido muy intenso y me motivo. Para que se vea que no hay rivalidad entre los dos. Acá hay una competencia muy sana en la selección.

Antes hablábamos de ese sueño que tenías de quedar entre los 23 jugadores. Ahora qué es una realidad, ¿cómo te sientes?

Gracias a Dios y mi familia pude quedarme entre los 23. Ahora, ya no será sueño sino realidad. Es algo que de niño anhelaba y a mi corta edad me hace sentirme muy orgulloso.

El primer rival de Perú es Dinamarca que viene con una racha de 13 partidos sin perder, ¿les produce algún miedo ?

No para nada. En este Mundial iremos partido a partido. Sumamos 15 partidos invictos y no tenemos preocupación por nada. Solo seguiremos trabajando y afrontaremos este torneo de la mejor manera.

¿Algún mensaje al hincha de la bicolor?

Agradecer a toda la gente que nos viene apoyando. Les quiero decir que sigan confiando en nosotros y que vamos a dejar todo en la cancha. El objetivo de nosotros es hacer un excelente mundial. Sabemos que nos enfrentaremos a selecciones difíciles, pero daremos todo de nosotros. Lo único que les pido es que nos sigan alentando.