Pedro Aquino sí llegará a los amistosos ante Alemania y Holanda

Pedro Aquino salió en el minuto 82’ del complemento, debido a una dura entrada del paraguayo Dominguez, el peruano sufrió una palanca en el tobillo derecho cuando su equipo León ganaba 2-0 a Club América con doblete de Mauro Boselli (11’ y 65’) por la fecha 6 de la Liga MX.

No obstante, Gustavo Díaz su técnico del club León decidió cambiar a Pedro Aquino para no arriesgarlo e ingresó Miguel Herrera en su lugar. Minutos después de acabado el partido, el peruano habló sobre la dolencia.

“En una jugada muy fuerte. No me pateó el tobillo, solo pise mal y ahí fue donde me lo doble. Hablé con el doctor y me dijo que no es nada grave.Solamente tengo que hacer terapia para llegar bien para el domingo. Estoy orgulloso por esta convocatoria nuevamente en mi selección Van a ser estos dos partidos muy importantes para nosotros. Espero poder jugar ser titular para aportar mi juego”, enfatizó Pedro Aquino a Fox Sports

Finalmente, Pedro Aquino partirá a Ámsterdam el 31 de agosto para sumarse a la selección peruana con miras a los partidos de Holanda y Alemania a disputarse en setiembre.

