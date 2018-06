Pedro Aquino: "Ya queremos que inicie el Mundial"

El volante de la selección peruana, Pedro Aquino, señaló que la bicolor está enfocada en el partido ante Dinamarca del sábado y le restó importancia a Christian Eriksen.

"Los 23 jugadores de Dinamarca son importante, no sólo estamos pensando en un jugador. Él es buen jugador, pero los partidos los juegan once. Nos estamos preparando para enfrentar a un equipo no a un jugador", dijo Pedro Aquino en conferencia de prensa.

Pedro Aquino aseguró que ya espera con ansias el debut. "Ya queremos que inicie el Mundial. Varios somos cat. 94 y 95, pero ya somos mayores para afrontar un torneo como este. Ya queremos que empiece el Mundial. Sabemos que va a ser una vitrina, sobre todo para los jóvenes", expresó.

"Perú será local"

Pedro Aquino destacó la cantidad de peruanos en Rusia. "Sentimos que vamos a ser locales en todos los partidos del Mundial".