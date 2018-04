​Pedro Aquino: 'Mi plan es quedarme en México'

Pedro Aquino se encuentra en Lima recuperándose de una lesión muscular, el mediocampista cuenta con posibilidades de ir al Mundial Rusia 2018 con la selección peruana por eso buscará superar lo antes posible sus dolencias para estar a la orden de Ricardo Gareca.

Quiere seguir en México

'Un descenso siempre es complicado para cualquier jugador, pero estas cosas me servirá de experiencia. Ahora mi representante se encargará de coordinar con Monterrey ya que mi plan es quedarme aún en México. Me reuní con el profesor Bonillo y básicamente me armaron un plan para recuperarme de una pequeña contractura', comentó Pedro Aquino.

Lo siguiente en el calendario de Pedro Aquino es acudir a la Videna para seguir su recuperación bajo la atenta mirada del comando técnico blanquirrojo. Volante llegó a ganarse un lugar en el mediocampo de la selección peruana gracias a su marca y buena visión de juego, tras el Mundial Rusia 2018 deberá regresar a Monterrey, para ver si se mantiene en el plantel o es prestado nuevamente.