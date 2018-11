Pedro Aquino está en Francia y lo quiere un club de Primera

Pedro Aquino se encuentra de vacaciones en Francia. Desde México aseguran que se queda en Club León. Hasta ahí todo bien, sin embargo en la Ciudad Luz, léase París, se encuentra también su representante Jorge Arriola Vivian y trascendió que es para reunirse con los dirigentes de un club de la Primera División francesa.

“Me debo a León, tengo tres años de contrato con León y hasta que se termine el contrato me verás acá con León”, dijo días atrás el mediocampista de la selección peruana. “Estoy feliz en León, traigo muchas deudas todavía acá y si algún día me toca irme quisiera que fuera por la puerta grande del equipo”, manifestó.

Sin embargo el técnico del Club León, Nacho Ambriz, aseveró que si la oferta es de algún equipo europeo lo dejaría ir sin ninguna traba. “Si es para ir a Europa mejor que se vayan. Tuve la oportunidad de trabajar allá, es otro tipo de fútbol y que un jugador de tu club llame la atención en Europa siempre te va a vestir, te va a dar esa posibilidad de que entonces tus contrataciones han sido buenas y si se diera la oportunidad yo lo dejaría ir”, indicó.

La soberbia actuación de Pedro Aquino ante Francia en el Mundial Rusia 2018, habría sido determinante. «Mi convicción era no solo estar en un Mundial, si no jugar y estuve en los 3 partidos. Un día antes del duelo con Francia sabía que iba a ser titular. Jugaba al Play con ellos y en otro momento enfrentaba a Pogba y Griezmann. He visto como 300 veces el tiro que hice al palo contra Francia en el Mundial y espero que algún día entre”, comentó entonces.