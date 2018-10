Pedro Aquino a EL BOCÓN: "Perú está para grandes cosas"

Su celular no deja de sonar, pero Pedro Aquino no se incomoda. Figura ante Chile con un doblete, el volante aceptó la llamada de EL BOCÓN para charlar sobre su gran presente con la 'Bicolor'.

¿Qué dejó la victoria ante Chile ?

Creo que Perú está para grandes cosas y eso es lo que estamos demostrando. Ahora este triunfo ante Chile hay que tomarlo con calma y mucha humildad para llegar lejos.

¿Cómo tomas este momento tras el doblete a Chile?

Gracias a Dios pude marcar este doblete muy importante para la selección, por todo lo que se venía hablando antes del partido. Así que esto es gracias a mis compañeros y al comando técnico por darme la confianza. Creo que venimos de un trabajo en grupo muy bueno.

Gerardo Carrillo, quien te dirigió en menores, se alegró por tu actual momento...

Tuve la oportunidad de campeonar con él en menores, así que me pone muy feliz escuchar su nombre. Que esté pendiente de mí es algo bonito.

¿La continuidad en México ha sido clave para tu actual nivel?

La verdad, siempre trato de trabajar a conciencia, pensando que esto me va a ayudar mucho para mi futuro. La continuidad ayuda mucho; es algo que cuando tú lo tienes te da confianza.

Los hinchas de León siguieron tu desempeño y están felices por ello. ¿Qué les dirías?

La verdad que me pone muy contento que la gente de León se sienta alegre por todo el momento que estoy pasando. Espero que en mi equipo también me vaya bien. Muy feliz por el apoyo que me vienen dando.

¿Qué nos puedes decir de estados unidos?

No he visto nada del rival, pero es una gran selección, así que vamos a jugar como siempre. Estoy motivado con esto. Ya pasó lo de Chile y ahora hay que pensar en ese equipo a fin de seguir preparándonos para las competiciones oficiales.

¿Qué te dijeron tus compañeros tras el doblete?

Me felicitaron todos y me dijeron que no me agrande.

¿A qué jugador admiras?

Yo admiro a Arturo Vidal.

¿Le pediste alguna foto?

No tuve la oportunidad de tomarme una foto con él. Me dio un poco de roche, pero sí me hubiese gustado tomarme una postal con él.