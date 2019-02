La peculiar presentación oficial de Christian Cueva en Santos [FOTOS]

Es oficial. Christian Cueva se ha convertido en nuevo jugador de Santos y el club tuvo una curiosa forma de presentarlo con una serie de fotos donde el volante sale con el rostro casi cubierto.

Fotos: Santos FC

Cabe recordar que Christian Cueva ha fichado por Santos por la cantidad de 7 millones de dólares, por lo que Krasnodar podrá recuperar gran parte del dinero invertido cuando lo compró procedente del Sao Paulo. Además, tendrá el salario más alto del 'Peixe' con 2 millones de dólares anuales y su contrato sería por tres temporadas.

"¡Christian cueva es el nuevo refuerzo de los 'peces'! El centrocampista, que estaba en Krasnodar de Rusia, firmó un contrato de préstamo hasta el 30 de enero de 2020. Posteriormente, el peruano tendrá un vínculo definitivo con los Santos desde el 31 de enero de 2020 hasta el final de 2022", informó el club en su mensaje de bienvenida.

Christian Cueva é o novo reforo do Peixe! O meia, que estava no Krasnodar, da Rússia, assinou contrato por empréstimo até o dia 30 de janeiro de 2020. Na sequncia, o peruano terá vínculo definitivo com o Santos de 31 de janeiro de 2020 até o fim de 2022. #BienvenidoCueva pic.twitter.com/oXU7267lnH

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) 7 de febrero de 2019