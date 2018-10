Papá de Luis Advíncula habló sobre el momento de su hijo en España

Luis Advíncula, padre de nuestro querido futbolista de la selección peruana que desde hace algunas jornadas viene teniendo un buen desempeño con su equipo Rayo Vallecano se confiesa con EL BOCÓN en la antesala al duelo ante Chile. Don 'Lucho' nos comenta como se siente al ver como su hijo la viene rompiendo en el elenco capitalino de España.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

¿Qué opina de los halagos que recibe su hijo por su buen desempeño en España?

Hablando de manera personal y familia. Me siento muy satisfecho y contento porque están dando frutos todo el esfuerzo que él ha estado realizando a través de todo este tiempo. Ahora, está cada vez mejor y gracias a eso la prensa habla bastante bien de su desempeño.

¿Qué factor considera que influyó para que Luis Advíncula ande en este gran nivel?

Se debe a la continuidad y la confianza que tú vas cogiendo, porque a través de eso tú mejoras. Además, cada vez que mejoras tu confianza crece. Aunque parezca mentira el estado de confianza es un plus dentro de todas las situaciones. En este caso en su fútbol se le ve con bastante confianza en base a la continuidad que viene teniendo y ojalá que siga por ese camino porque me agrada ver como la prensa habla bastante bien de mi hijo. Ahora, esto es una valla que sube cada vez más porque mejor vas siempre te exigen más.

¿Qué siente que su hijo se esté consagrando en una liga tan importante como el fútbol español?

Nosotros lo formamos para que sea deportista y practique el fútbol. Lo que él logre para nosotros es un orgullo.

Luis, ¿le contó como vive todo estos halagos que recibe por parte de la prensa internacional?

Sí nos manifiesta su alegría y nos dice que la ciudad le tiene un aprecio y reconocimiento. Además, cayó bien al grupo de Rayo Vallecano. Eso nos da una satisfacción que le está yendo bien y ojalá siga creciendo como deportista. Él hecho de ser reconocido genera más responsabilidades dentro del trabajo.

Se habla mucho de un interés del Atlético de Madrid y Sevilla, ¿Le gustaría qué su hijo llegue a esos equipos?

A mi personalmente que se hable no me genera mucha cosa, porque a través de los tiempos se habla mucho. Sí sale algo concreto como peruano me alegraría y me encantaría. Esa parte la tomo con calma hasta que me digan que ya cerró con una oferta concreta. Ahí a celebrar, antes de eso lo tomo con mucha calma. Sí se habla mucho es porque está haciendo las cosas bien. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero me encantaría que se vaya a un club más grande, pero siempre y cuando esté por darse.

¿Usted le da algunas recomendaciones a su hijo?

Te hablo con sinceridad. Yo lo he guiado hasta que el estaba en sus primeros años en el fútbol profesional. De ahí agarró un cierto nivel, ya no le puedo dar indicaciones. Sugerencias si le doy, pero indicaciones ya no porque tiene los técnicos, videos y tantas herramientas para mejorar.

Mañana, ¿Dejará la garganta alentando a su hijo en el partido ante Chile?

Como siempre vamos alentar al equipo y especialmente a él por el amor que le tengo a mi hijo. Sí anota en buena hora, pero más me interesa que cumpla su función bien, que es defender y atacar. Si anota es porque sus demás compañeros también trabajaron para que él anote.

Ese gol ante Alemania, ¿Imagino que lo gritó mucho?

Lo grité triple porque es el primer gol que anota con la selección. Además, me había quedado con la miel en los labios por ese disparo que chocó en el palo ante Australia en el Mundial. Entonces, desde ahí estoy con la expectativa desde cuando llega el gol de mi hijo en la selección, pero gracias a Dios llegó.

