​Paolo Hurtado reveló por qué decidió salir de la liga de Portugal

Paolo Hurtado sería una de las novedades en la convocatoria que anunciará mañana Ricardo Gareca, de cara a los amistosos FIFA pactados por la selección peruana para el mes de octubre ante Chile y Estados Unidos en territorio americano. 'El Caballito' ya se adaptó por completo al Konyaspor de Turquía, por eso ahora, espera con ansias el llamado del 'Tigre'.

Vuelve a la blanquirroja

'Recién me incorporé al club el 6 de agosto, estuve mucho tiempo parado después del Mundial. Me quedé entrenando por el tema de la adaptación y creo que, al haber llegado a un club nuevo y por el idioma, fue bueno no haber ido a la selección en ese momento. Me estoy preparando para poder estar en los dos próximos amistosos, ojalá sea convocado', sentenció Paolo Hurtado.

Además 'el Caballito' se animó a explicar cuál fue el verdadero motivo que lo hizo salir de la liga portuguesa para comenzar una nueva aventura en un campeonato como el turco. 'Uno siempre trabaja para seguir creciendo y mejorando, hay que proponerse cosas. Estaba contento y tranquilo en Portugal pero decidí tomar esta decisión porque quería salir de mi zona de confort. Venir a Turquía y estar en una liga como esta me atrae, la adaptación ha sido buena porque cada vez me siento mejor por la confianza de los compañeros, el entrenador y los directivos. Solo queda retribuir esa confianza con mi trabajo, hasta ahora las cosas me van saliendo bien', comentó Paolo Hurtado durante una entrevista para NexSport.