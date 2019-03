Paolo Hurtado: "Ha sido un momento muy difícil estos 4 meses sin jugar"

Paolo Hurtado está cerca de volver a las canchas luego de 4 meses de recuperación tras una lesión, que incluso lo alejó de los últimos dos amistosos de la selección peruana ante Ecuador y Costa Rica.

Respecto a su lesión, Paolo Hurtado señaló lo siguiente: "Ha sido un momento muy difícil por estos más de 4 meses que llevo sin jugar pero ya estoy casi recuperado para estar con el equipo. Tengo que prepararme bien físicamente y volver a tener el ritmo que necesito", indicó para Radio Ovación.

Además, habló sobre su posible no convocatoria a la selección peruana: "Estoy tranquilo en ese tema, por el tiempo que no vengo jugando quizás no pueda estar. Ahora estoy enfocado emi club, en recuperarme bien para estos tres meses que faltan de campeonato. La selección siempre es una motivación extra pero el 'profe' decide esas cosas. Mi mente está en hacer las cosas bien aquí para ser llamado a la selección, quizás no ahora pero tal vez más adelante porque se viene la Copa América y estar ahí es lo que todo jugador quiere", agregó el delantero.

Finalmente, confesó que seguirá a Alianza Lima en la Copa Libertadores: "Ojalá que le vaya bien a los tres equipos, a Alianza siempre estoy atento, juega el miércoles con River y el apoyo de la gente siempre va a ser importante", sentenció el 'Caballito'.

