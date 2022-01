Ricardo Gareca y Paolo Guerrero participaron en The Best de FIFA. Aunque no formaron parte de la ceremonia telemática, el entrenador y el capitán de la selección peruana dijeron presente mediante sus votos, tal como indica el reglamento de la gala. Así, el ‘Tigre’ y el ‘Depredador’ eligieron a sus favoritos en la categoría de mejor jugador, mejor director técnico y mejor arquero.

En la lista difundida por el máximo ente rector, el estratega de la Blanquirroja eligió en el siguiente orden al futbolista más destacado: Karim Benzema, Kylian Mbappé y Lionel Messi. Mientras que el ‘9′ de la Bicolor votó de la siguiente manera: Mohamed Salah, Lionel Messi y Kevin de Bruyne. Ambos personajes del conjunto nacional coincidieron con el actual crack de PSG.

Con relación al mejor técnico, el ‘Tigre’ Gareca se inclinó por dos de sus compatriotas, aunque ninguno fue reconocido en la ceremonia. Así, el preparador de la selección peruana emitió su voto por Diego Simeone, Roberto Mancini y Lionel Scaloni, quien ganó la pasada Copa América con la Albiceleste.

De su lado, Guerrero no tuvo ninguna coincidencia con el guía de la Bicolor. Eso sí, el exatacante del Internacional de Porto Alegre le atinó con el ganador: Thomas Tuchel, quien fue su primera alternativa. Antonio Conte, en segundo puesto, y Pep Guardiola, completan la terna del máximo anotador del conjunto nacional.

Finalmente, sobre el mejor portero, el favorito de Gareca fue el italiano Gianluigi Donnarumma, seguido por Manuel Neuer y Alisson Becker. Mientras que la primera elección del delantero fue el alemán de Bayern Múnich, luego Edouard Mendy (el que se llevó el reconocimiento) y cerró con el ‘1′ ganador de la Eurocopa y ahora forma parte de PSG.

Todos los ganadores de The Best de FIFA

MEJOR JUGADOR: Robert Lewandowski (POL/Bayern Múnich)

MEJOR JUGADORA: Alexia Putellas (ESP/FC Barcelona)

MEJOR PORTERO: Edouard Mendy (SEN/Chelsea)

MEJOR PORTERA: Christiane Endler (CHI/Lyon, ex Parí SG)

MEJOR ENTRENADOR DE EQUIPO MASCULINO: Thomas Tuchel (GER/Chelsea)

MEJOR ENTRENADOR DE EQUIPO FEMENINO: Emma Hayes (ENG/Chelsea)

MEJOR GOL: Érik Lamela (ARG/FC Sevilla, ex Tottenham)

PREMIO ‘FAIR-PLAY’: El cuadro médico y los jugadores de la selección de Dinamarca.

PREMIO ESPECIAL: Cristiano Ronaldo (POR/Manchester United) por haber batido el récord de goles en el fútbol de selecciones.