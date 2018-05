Paolo Guerrero tras su regreso: "No quiero dejar el fútbol"

Paolo Guerrero volvió al fútbol tras 6 meses de larga espera. El último partido que había disputado por el Brasileirao con Flamengo fue en setiembre de 2017, 8 meses desde aquel 15 de setiembre en el empate 2 a 2 ante Cruzeiro. Esta vez, el capitán de la selección peruana dejó un emotivo mensaje en su vuelta al fútbol.

No piensa dejar su pasión

"Estoy muy emocionado. Gran público con el Maracaná repleto, ganando 2 a 0. Es increíble vivir eso después de los 6 meses que pasé por una injusticia, estar apartado de los campos. Gracias a Dios jugué hoy y tengo mucha confianza en que soy inocente. Ahora comienza mi preparación porque quiero jugar, el fútbol es mi pasión y no quiero dejar el fútbol", dijo Paolo Guerrero tras volver al fútbol con Flamengo.

Confía en su inocencia

Además, el capitán de la selección peruana habló sobre su sentencia con el TAS, pues espera estar en Rusia 2018: "(La decisión) Está en las manos de los 3 jueces que van a decidir. Tengo mucha confianza, soy inocente lo he dicho siempre y no hay absolutamente nada que me pueda complicar porque soy un jugador profesional, porque me cuido, porque sé las cosas que puedo tomar y las que no puedo tomar y tengo mucha confianza", finalizó Paolo Guerrero.

El capitán de la bicolor jugó más de 30 minutos en su vuelta a Flamengo y aún le restan 3 partidos más con el 'Mengao' antes de volver a la selección peruana para los amistosos previos a Rusia 2018.

