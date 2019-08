Paolo Guerrero | Tite no convocó a Everton ni Gabigol para no "perjudicarlos" con sus clubes | VIDEO

La selección peruana jugará dos amistosos en septiembre ante Ecuador y Brasil en Estados Unidos. Mientras Ricardo Gareca aún define su lista de convocados, el 'Scratch' ya anunció su lista con Neymar a la cabeza.

El técnico de la selección de Brasil, Tité, aseguró en conferencia de prensa que prescindió de dos jugadores para no 'perjudicarlos' con sus clubes y que participen en las competiciones en las que están aún en juego.

"No solo sobre ellos (Gabigol y Everton Ribeiro). Las opciones son pasables, preferencias aquí y allá. Hay una atención ética para mantener el equilibrio de la competencia. Pero no se trata solo de Flamengo. No puedes atrapar a dos jugadores de un equipo y no de otro. Es un punto de inflexión. No hay necesidad de generar un desequilibrio. Todos los equipos tienen competiciones importantes. Tenemos que tener esa visión de sentido común", dijo el técnico de Brasil.

Misma situación de Paolo Guerrero

Recordemos que Paolo Guerrero tiene competencia con Internacional de Porto Alegre justo en los partidos de fecha FIFA de la selección peruana, por lo que pediría no ser convocado a la selección peruana.

Internacional de Porto Alegre hizo un pedido a la FPF para que Paolo Guerrero no sea llamado, pero este fue rechazado por el comando técnico de la selección peruana. Sin embargo, el propio jugador haría la petición para no estar en los encuentros de la 'Bicolor'.