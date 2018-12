Paolo Guerrero y la terrible noticia que recibió de la WADA

Paolo Guerrero finaliza su sanción (suspensión) impuesta por el TAS el próximo 23 de abril, sin embargo, había una gran opción para el excapitán de la selección peruana de poder pisar una cancha mucho antes, específicamente el próximo 7 de diciembre en la despedida de Emerson Sheik.

Sin embargo, esto no será posible. Según ha informado el periodista Rafael Mano del medio GaúchaHZ, Paolo Guerrero ha sido informado por la WADA que no podrá participar de este encuentro amistoso para la despedida de su excompañero en Corinthians, pues la sanción no distingue juegos oficiales o amistosos, es válido para todos los casos.

Por ende, el 'Depredador' deberá esperar poco más de 4 meses para volver a pisar un campo de fútbol. Paolo Guerrero será inscrito en la lista de buena fe por Inter de Porto Alegre para la Copa Libertadores del 2019 y deberá tener una recuperación fugaz en caso quiera llegar en buenas condiciones a la Copa América.

ATENO! Paolo Guerrero NO poderá atuar no Lance de Craque, promovido por D'Alessandro, e nem na despedida de Emerson Sheik. Jogador foi comunicado pelo Wada que sua proibio no distingue jogos oficiais de amistosos. — Rafael Mano Diverio (@rafaeldiverio) 5 de diciembre de 2018

