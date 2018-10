Paolo Guerrero: "Swissotel hizo afirmaciones falsas que indujeron al error al TAS"

La lucha de Paolo Guerrero por demostrar su inocencia y que, de alguna manera, el castigo de inhabilitación del TAS sobre el delantero peruano es desproporcionada sigue en pie. 'El Depredador' concedió una entrevista a Telemundo Deportes en donde es tajante con el Swissotel, ahora ya no más el lugar de concentración de la Selección peruana.

Si bien la entrevista saldrá el próximo domingo, la cadena internacional de deportes anunció, a través de sus redes sociales, que el diálogo está 'imperdible'. Paolo Guerrero asegura que dicho hotel es el gran responsable de la sanción.

"El hotel no se manejó de buena fe cuando fui a pedir ayuda. La WADA le hizo ciertas preguntas al hotel, ellos respondieron cosas que no tenían sentido, que no son reales. Hicieron afirmaciones falsas y fue lo que al final indujo al error al TAS", explicó Paolo Guerrero.

Y es que el delantero nacional, goleador máximo con la bicolor al anotar 35 tantos, se ha visto perjudicado al no poder jugar hasta abril del próximo año, todo lo cual perjudica su carrera y sus ojetivos con la selección.