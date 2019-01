Guerrero, su pase a Bayern, y la razón por la que no jugó un Sudamericano

Paolo Guerrero ha sido internacional con la Selección Peruana desde que debutó en el 2004 jugando ante Bolivia, desde esa convocatoria, el 'Depredador' ha sido bastante regular con la camiseta de la selección. Sin embargo, nunca jugó el Sudamericano Sub 20, pese a que para aquel entonces era una promesa.

Sucede que en setiembre del 2002, Paolo Guerrero llegó al Bayern Munich para pasar las pruebas y quedarse en el club. Pero no todo fue color de rosa porque su llegad al fútbol alemán generó conflictos con el club que lo había formado: Alianza Lima.

El club victoriano solicitó ser parte de las negociaciones, pero el agente del delantero, Carlos Delgado, consideraba que el club solo debía recibir un monto por derechos de formación porque no tenía contrato profesional con su representado.

Alianza Lima no se quedó cruzado de brazos y recurrió a la Federación Peruana de Fútbol para reclamar el derecho sobre la 'joya' que se iba al Bayern Munich. Manuel Burga, su presidente para ese entonces, decidió desafiliar de la selección a Guerrero hasta solucionar el impasse. La medida perjudicó a la selección Sub 20 que se preparaba para disputar el Sudamericano del 2003 en Uruguay.

El DT de aquel representativo sub 20 fue César 'Chalaca' Gonzales, quien comentó cómo recibió la noticia, pues lo tenía como el '9' fijo en su equipo. “Me dolió cuando lo separaron. La federación creyó en el argumento de Alianza y me mandó una carta para separarlo por indisciplina. Tanta falta me hace Paolo que en mi equipo son él y diez más”, contaba unos meses antes del inicio.

Sin embargo, habilitado ya por la FIFA para jugar con el equipo regional del Bayern Munich, Paolo Guerrero no tendría aún el visto bueno de la FPF y la Selección Peruana Sub 20 jugaría aquel campeonato sin él. Wilmer Aguirre fue el sustituto de Guerrero.

Para mala suerte de todos, Perú se iría eliminado en enero del 2003 al perder sus cuatro partidos ante Brasil, Uruguay, Bolivia y Ecuador.

