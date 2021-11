Luego de iniciar su carrera profesional en el Bayern Múnich y luego pasar al Hamburgo, Paolo Guerrero volvió a Sudamérica para fichar por el Corinthians. No se movió de Brasil y años después se puso las camisetas del Flamengo e Internacional de Porto Alegre.

Debido a que el delantero de la selección peruana fue comparado con Gabigol, por un hincha del Corinthians mediante un mensaje directo a Paolo, el medio brasileño Planeta de Futebol dio a conocer el supuesto chat.

“Tengo goles en Europa para el Bayern, goles para el Hamburgo, goleador de selección en Copa América, gol de campeón del mundo en semifinales y final. ¿Quieres que siga?”.

“Con mayor razón, si yo he marcado los 2 goles más importantes de la historia de tu club, no publicaría eso. Él (Gabigol) tiene que comer mucho arroz y frijoles para compararlo conmigo. También tengo goles en el Mundial de Clubes y en el Mundial de selecciones. Entonces se debería publicar también lo que él no tiene y yo sí tengo. Abrazo mi amigo”, agregó Paolo.

Guerrero não gostou de ser comparado com Gabigol nas redes sociais:



“Tenho gols na Europa pelo Bayern, gols pelo Hamburgo, campeão mundial fazendo gol na semifinal e na final. O moleque tem que comer muito arroz com feijão para comparar ele comigo”, disse o peruano. pic.twitter.com/QRrdloxDgt — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 26, 2021

Finalmente el hincha de Corinthians le consultó sobre su posible vuelta al equipo donde ganó el Mundial de Clubes, a lo que el peruano responde: “No depende de mí, amigo. Solo si Corinthians me quiere”.

VIDEO RECOMENDADO

Ante cualquier situación de emergencia que se puede presentar en el futuro, es siempre mejor estar prevenidos. Es por ello que, la subdirectora de gestión de recursos para la repuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Lorena Bustamante, nos da las siguientes recomendaciones.

LO MÁS LEÍDO