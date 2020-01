El último viernes, el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, dijo que no descartaba por completo el fichaje de Paolo Guerrero al cuadro ‘xeneize’ ya que aún no cerraba el libro de pases en la Superliga Argentina.

Por ello, el técnico argentino Reinaldo ‘Mostaza’ Merlo se refirió una vez más al capitán de la selección peruana e indicó que si llega al fútbol argentino, le va a costar mucho su adaptación al nivel de juego.

“Le va a costar en el fútbol argentino. Acá el defensor te presiona mucho, marca bien y no da ventajas. Es guapo, pero igual creo que le va a costar. Además, no lo puedo comparar con Daniele de Rossi porque no jugó quince partidos seguidos”, dijo el DT en una entrevista con TyC Sports.

Asimismo, dentro de la entrevista, el famoso ‘Coco’ Basile tuvo unos minutos para referirse a Paolo Guerrero y señaló su gusto por el ‘Depredador’. “Él me gusta, pero no sé si acá. A uno le pasan los años, casi se cae del mapa a los 36. Además, el ‘Chacho’ no lo va a querer dar”, agregó.

