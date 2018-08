Paolo Guerrero pone en duda su convocatoria a la selección peruana

El delantero de la selección peruana fue presentado este miércoles como el nuevo jugador del Inter de Porto Alegre, Paolo Guerrero seguirá su carrera futbolística en suelos brasileños y su nuevo club es el tercero en el país del 'jogo bonito'. Asimismo, en su presentación fue consultado sobre la actualidad de la 'bicolor' y también de las siguientes convocatorias para los encuentro amistosos en Europa.

"Todavía no he hablado con Ricardo Gareca que sigue en la selección Peruana. Yo no vengo jugando, la decisión de convocarme es de él", expresó el atacante. Pues, el 'Depredador' es consciente de que no venía jugando de manera perenne en Flamengo y ahora con su llegada al Internacional, esperará tener más continuidad.

Por otro lado, el ex jugador de Flamengo, se refirió a lo que él cree para el nuevo proceso de la selección peruana al mando del 'Tigre' Gareca. "Sabiendo que he llegado recién a Inter, creo que va experimentar con otros jugadores. Solo me queda enfocarme bien en el equipo", finalizó.

En los próximos días, el técnico argentino, Ricardo Gareca, anunciaría su primera convocatoria luego del mundial de Rusia 2018, existen rumores de que habrían nuevos jugadores que podrían afrontar los siguientes amistosos ante Holanda y Alemania.

