​Paolo Guerrero: Phillip Butters llama 'miserables' a extrabajadores del Swissotel

Phillip Butters no se guardó nada tras conocer los nuevos testimonios del caso Paolo Guerrero, el conductor llamó 'miserables' a los extrabajadores del Swissotel asegurando que el daño hecho al jugador y todo el pueblo peruano es irreparable.

Conductor salió en defensa del atacante 'blanquirrojo'

'Me quiero referir a Luis Escate, Jorge Zúñiga y Anthony Obando tres miserables, porque no me van a venir a decir que después de ver en todo el problemón que se había metido Paolo Guerrero ellos querían mantener su 'chambita', porque no estamos hablando del gerente del Swissotel que gana miles de dólares, o el jefe de alimentos y bebidas', disparó Butters.

Eso no fue todo lo que habló, el controvertido conductor siguió disparando sin mesura contra los extrabajadores del Swissotel. 'Ver todo el daño que se le está haciendo a Paolo Guerrero, a la selección peruana y a la moral pública del Perú. La gente se desmoralizó realmente fue una tristeza inmensa, ahora son tan miserables de hablar una año después y decir 'sorry Paolo'. Los tres son unos miserables, porque todo lo que tenían que decir era 'existe la posibilidad de que nosotros hallamos enjuagado y no pasado detergente'. No tenían que decir más porque ellos no pueden asegurar que en la jarrita de Paolo justo habías rastros de mate, pero además sí venden mate de coca y en el piso había mate de coca', agregó.

