Paolo Guerrero partió a Brasil para entrenar con Flamengo

Paolo Guerrero viajó esta noche con dirección a Brasil, exactamente a Río de Janeiro, donde se integrará a los entrenamientos del Flamengo. Capitán de la selección peruana pasó raudo por los pasillos del Aeropuerto Jorge Chávez, sin dar muchas declaraciones.

Paolo viaja a Río

Foto: Gerardo Martín

A promediar las 8 pm Paolo Guerrero apareció en el Aeropuerto, algunos hinchas intentaron sacarse fotos o algún autógrafo, pero 'el Depredador' estaba con poco tiempo debido a que su vuelo partía en menos de una hora con destino a suelo carioca. Se espera que mañana de una conferencia en las instalaciones del Nido del Urubu.

La situación de Paolo Guerrero no se ha aclarado por completo, si bien al atacante lo autorizaron para que juegue durante la época del Mundial Rusia 2018, esto no es definitivo, él todavía tiene meses pendientes que cumplir, pero hasta que no salga nada oficial, puede unirse a Flamengo y entrenar con sus compañeros.