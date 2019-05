Paolo Guerrero: Nicolás Lúcar lo comparó con Alan García tras testimonios en caso Swissotel

Tras revelarse los nuevos testimonios de los trabajadores del Swissotel entorno al caso Paolo Guerrero, el periodista Nicolás Lúcar resaltó la lucha del 'Depredador' por comprobar su inocencia y hasta comparó su caso con la del expresidente Alan García.

Lúcar comparó a Guerrero con Alan

Lúcar usó su programa en radio Exitosa para afirmar que Guerrero nunca esquivó la justicia y que al contrario, siempre peleó por aclarar el tema con respecto al resultado analítico adverso, hecho que lo dejó 14 meses sin jugar.

'Paolo Guerrero es inocente de algo de lo que lo acusan, que defiende con pasión y con energía su inocencia. Que no se fuga, que no se declara enfermo, que no se suicida. Pelea por su honor', indicó.

'Imagínense el daño que le han causado a un futbolista como Paolo Guerrero, al tenerlo 14 meses fuera del fútbol', agregó.

Estos nuevos testimonios ha hecho que la Fiscalía lo incluya en la investigación y llamarían a los involucrados para contrastar los hechos y hacer nuevo peritaje.

