Paolo Guerrero y el mensaje a Ricardo Gareca tras visitar el Swissotel

Paolo Guerrero salió del Swissotel totalmente indignado por las pocas facilidades que se le ha dado para poder resolver su caso. El capitán de la selección peruana confía en que demostrará su inocencia. Sin embargo, se mostró bastante apenado por no haber participado de los amistosos ante Holanda y Alemania.

Frustración e indignación

"Me siento indignado, me gustaría venir a mi país a disfrutar, a celebrar. Para mí, el caso está clarísimo para resolver y definir y a veces me enoja mucho cuando el fiscal me hace demasiadas preguntas, porque está claro. Me siento mal porque no puedo realizar mi profesión", indicó Paolo Guerrero.

Tiene voluntad de volver

Además, le dejó un mensaje a Ricardo Gareca para la selección peruana: "El profe sabe que siempre voy a querer jugar por la selección. El profe quiere que me siga preparando, que no baje los brazos, el profe sabe que soy profesional y me entreno.

Paolo Guerrero lamentó la situación que viene atravesando: "Yo soy un jugador profesional, es feo entrenar solo, no puedo ir a ningún ámbito profesional, todo esto es injusto. (Gareca) Sabe que mi voluntad es siempre estar en la selección", finalizó Paolo al respecto.

