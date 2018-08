Paolo Guerrero y las medidas que tomará para anular su sanción

Para Paolo Guerrero, esta nueva guerra con el TAS y el Tribunal recién empieza. El delantero de la selección peruana no se piensa quedar con los brazos cruzados ante la reactivación de su sanción, que aún culmina el próximo 23 de abril, a menos de 2 meses para iniciar la Copa América 2019.

Por ello, el 'Depredador' ha lanzado un comunicado oficial donde ha informado acerca de las medidas que tomará para defenderse. Entre lo más resaltante está que "la defensa de Paolo se encuentra elaborando recuersos necesarios para demostrar la inocencia y revertir la situación, recursos que serán presentados en los próximos días ante el Tribunal Federal Suizo", indican.

Además, aclaró que solo viene siendo asesorado por 3 abogados, entre los que se encuentran Julio García, Alexander Zen-Ruffinen y Juan de Dios Crespo y no con Bichara & Motta de Brasil como se pensaba hasta hace algún tiempo.

El comunicado de Paolo Guerrero

Recordemos que Paolo Guerrero se autoexcluyó de la convocatoria en la selección peruana para los amistosos Perú vs Holanda y Perú vs Alemania. Por ahora, serán 8 meses más los que tenga de baja y con 35 años su retorno será aún más complicado. Todo dependerá de Ricardo Gareca si decide llevarlo o no a la Copa América.

