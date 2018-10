Paolo Guerrero está próximo a contraer matrimonio con Thaísa Leal [FOTO]

En el plano futbolístico Paolo Guerrero no la pasa nada bien debido a la suspensión que lleva a cuestas por parte del TAS. Sin embargo, en el plano personal podría dar un paso importantísimo: a sus 34 años, estaría muy cerca de pasar a la fila de los casados.

Tal y como lo lee: el 'Depredador' habría decidido unirse en matrimonio con la brasileña Thaísa Leal. Así lo dejó entrever nada menos que Jefferson Farfán, su íntimo amigo.

Este último fin de semana, Roberto Guizazola, jugador de la UTC, se casó y Paolo Guerrero estuvo presente en esa boda. El delantero se tomó una foto con el 'Cucurucho' y la compartió en sus redes sociales.

"Felicidades a un hermano, amigo, compañero. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida", escribió el delantero del Inter de Porto Alegre en su cuenta de Instagram.

Jefferson Farfán vio esa publicación y no dudó en comentarla. "Hermano, están que se nos caen nuestros soldados. Ahora, dentro de poco, te me vas tú también y me quedo solo", apuntó la 'Foquita' generando suspicacias en relación al futuro sentimental de Paolo Guerrero.

¿Ya suenan las campanas de matrimonio? ¿Está muy cerca la boda del futbolista y la nutricionista? ¿Consagrarán su relación en el altar? Veremos.