Paolo Guerrero llamó a Vizcarra tras conocer que estará en Rusia 2018

El presidente de la República, Martín Vizcarra, confesó que Paolo Guerrero lo llamó para decirle que estará habilitado para jugar el Mundial de Rusia 2018, luego de conocer la decisión del Tribunal Federal Suizo de postergar su sanción de 14 meses.

"Estoy feliz, como los 32 millones de peruanos al ver que nuestra selección se completó. Contentos porque son un equipo pero requieren de un gran capitán, como es Paolo Guerrero", dijo Martín Vizcarra.

"Nosotros no podíamos abstraernos de esta situación que no solo afectaba a un jugador; el problema que tenía Paolo era el problema del país porque estamos yendo después de 36 años a un mundial y que a pocos meses del Mundial que nos digan que el capitán no puede participar era una noticia que afectaba a todo el país", aseguró.

"Tenía que aguantarme las ganas y hoy día cuando vi las noticias me preguntaba si sería verdad y luego recibí la llamada del propio Paolo Guerrero en la que simplemente compartía su felicidad y decía que renovaba su compromiso con la convicción de trabajar en este equipo que es la selección peruana", finalizó.