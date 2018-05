​Paolo Guerrero: FIFPro agotará posibilidades para verlo en Rusia 2018

FIFPro agotará todas las posibilidades para ayudar a Paolo Guerrero y así pueda jugar el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana. El mismo vicepresidente de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales aseguró en RPP Noticias que viene tomando las medidas del caso para conseguir una pronta respuesta.

Apoyan a Guerrero

'El caso de Paolo Guerrero es muy complicado y difícil, pero hay que agotar todas las posibilidades que se tengan para revertir esta situación. Lo que no sería bueno es que todos los que podamos hacer algo no hagamos nada al respecto. No puedo hablar de porcentajes, aunque sé que es un caso muy complicado y hay una sanción formal del TAS', dijo Fernando Revilla en 'Fútbol Como Cancha'.

La posibilidad de que Paolo Guerrero juegue el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana es casi nula, muy pocas veces un veredicto del TAS se ha revertido en tan corto tiempo, a pesar de ello en FIFPro están convencidos de que pueden marcar un precedente ayudando al 'Depredador' en este momento.