Paolo Guerrero sigue centrado en su recuperación de una lesión a la rodilla que lo obligó a tener que hacer una pausa en su carrera. Hace unas semanas, el ‘Depredador’, que rescindió contrato con Inter de Porto Alegre en octubre pasado, acudió a la Videna para continuar con sus entrenamientos.

A falta de conocer dónde jugará próximamente, desde Chile, llegó la información de que Colo Colo estaría tras sus pasos. En la reciente edición de ESPN F90 del país sureño, el exfutbolista Patricio Yáñez no lo dudó y dio su versión al respecto.

“Vamos a ver qué pasa, pero la información de adentro me dice que (está) a una firma, que están todos los temas muy atados: tiempo, duración del contrato... no me dicen cuánto. Los temas económicos están completamente cerrados. Tendría que estar acá el próximo lunes, el próximo año”, comenzó diciendo el ‘Pato’, sin mencionar todavía el nombre del peruano.

La publicación de ESPN F90 Chile en Twitter.

Segundos después, Yáñez agregó: “Ese seleccionado, la información que tengo, es que es Paolo Guerrero”.

Más allá de que Yáñez expresó su mensaje con total seriedad, las palabras del exseleccionado de la ‘Roja’ fue tomada como broma por algunos usuarios en redes sociales.

Paolo Guerrero, que el 1 de enero, cumplirá 38 años, no juega un partido oficial desde el 8 de octubre pasado, día en el que participó del encuentro frente a Chile por las Eliminatorias Qatar 2022.

“Tengo entendido tengo propuestas de otros clubes, pero vamos a ver, no descarto venir a Alianza Lima en un momento, pero yo ahora estoy concentrado en recuperarme al cien por ciento porque quiero volver a jugar y volver a jugar bien”, indicó hace unas semanas Guerrero, en entrevista con Diario El Comercio.