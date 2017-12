Paolo Guerrero: Especialistas aseguran que llegará en buena forma

Con la presencia confirmada de Paolo Guerrero en Rusia 2018, la selección peruana podrá contar con su mejor jugador. Sin embargo, él y su equipo de abogados irán al TAS en busca de anular la sanción de seis meses.

'Depredador' llegará sin problemas

Lo importante es que Paolo Guerrero llegue en óptimas condiciones y los DT y exfutbolistas nacionales coinciden en que debe realizar un exhaustivo trabajo para que esté bien a nivel físico y pueda rendir como se espera en la justa mundialista, que se iniciará el 14 de junio del próximo año.

MIGUEL COMPANY

'Es una gran noticia, pero si se analiza mejor, no es tan favorable para Paolo Guerrero. No tendrá continuidad hasta mayo. Le puedes preguntar a cualquier jugador en cualquier parte del mundo si luego de seis meses sin actividad puede llegar bien y te dirá que no. Y eso le afectará a Paolo en su productividad. Recordemos que volverá para un Mundial, no para disputar un torneo menor. Él y sus abogados ya adelantaron que irán al TAS para reducir toda la sanción y espero que lo dejen libre

PERCY ROJAS

'Es un regalo por Navidad. No pudo haber un obsequio mejor que este. Sin embargo, es con algo de suspenso porque todavía no sabemos si se le reducirá totalmente la sanción. Todos sabemos que la selección peruana es una con Paolo y otra sin su presencia. Ojo que Jefferson Farfán está en un buen momento. Tenemos variantes. Es cierto que puede llegar al Mundial sin tener minutos, pero Ricardo Gareca ha sabido encontrar variantes

JAIME DUARTE

'Tener la noticia tan rápido es una sorpresa agradable. Poder contar con Paolo Guerrero un mes antes del Mundial es un beneficio no solo para él, sino también para la selección. Es cierto que no llegará con competencia, pero su presencia aporta muchísimo. Cuando un futbolista solo entrena y no complementa ese trabajo con partidos oficiales, se pierde distancia, noción de juego y ubicación. No se olvida de jugar, pero le costará al inicio

GERMÁN LEGUÍA

El hecho que le den solo 1 año indicaba que no había muchas pruebas para confirmar un castigo fuerte, en este caso el de 2 años. En estos seis meses, si el castigo se mantiene luego de que recurran al TAS, Paolo Guerrero deberá hacer un entrenamiento especial. Jefferson Farfán está pasando un buen momento en Rusia y Gareca tendrá algunas opciones más en el juego que de seguro probará en los amistosos previos a Rusia 2018'

JULIO MELÉNDEZ

'Tenía la certeza que le iban a reducir la sanción y, para fortuna de todos los peruanos, esto se dio. Gareca podrá contar con Paolo Guerrero antes del Mundial, pero creo que por la posición y el rol que hace en el campo, su falta de partidos no afectará mucho. Mientras este bien físicamente, con un mes y medio estará listo para jugar la alta competencia. Tener a Paolo y a Jefferson en la delantera para algunos partidos en el Mundial no sería nada descabellado'