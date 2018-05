Paolo Guerrero en Lima: "Están pasando cosas raras, por eso estoy aquí"

"Estoy triste por no poder jugar", fue lo primero que Paolo Guerrero dijo tras llegar a Lima. El capitán de la selección peruana se vio sorprendido por el increíble recibimiento de miles de hinchas y habló claro sobre su duro presente, tras ser sancionado con 14 meses por el TAS y por ende, quedarse sin Mundial Rusia 2018.

"Tenemos un grupo por WhatsApp con la selección peruana, y estamos juntos en las buenas y en las malas, estoy con mi compañeros a muerte, voy a hacerle barra a la selección peruana en el Mundial", afirmó Paolo Guerrero a la prensa, apenas llegó al aeropuerto.

Confía en que se haga justicia

"Dios quiera que todo salga bien, están pasando cosas muy raras, por eso estoy aquí en Lima", agregó Paolo Guerrero, quien reitera su inocencia y reafirma que la sanción le parece injusta. El delantero de la selección peruana cuestionó además la decisión de la selección peruana de seguir concentrando en el hotel donde en teoría fue perjudicado.

"He ido al hotel, encontré al mozo y lo encerraron", sentenció el delantero de la selección peruana. "Estoy triste. Vine a mostrar la cara. Paso por una injusticia. Estoy agradecido por el cariño de la gente. Me están quitando jugar la Copa del Mundo. Una tristeza. Más que la Copa del Mundo es mi carrera. No puedo jugar mañana por mi equipo", expresó Paolo Guerrero en 'América Televisión'.

Paolo Guerrero reiteró que luchará hasta el final para demostrar su inocencia, confió en que se hará justicia y fue ovacionado por una multitud que no dudó en corear su nombre durante el tiempo que le demoró salir del aeropuerto.