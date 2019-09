Paolo Guerrero elogia a sus compañeros de la selección peruana: "Siempre los felicito porque se ve otra raza" | VIDEO

Si algo ha cambiado de forma radical en la selección peruana desde la llegada de Ricardo Gareca, es el aspecto mental en los jugadores de la 'Bicolor'. Eso lo sabe bien Paolo Guerrero, el capitán del equipo nacional, que habló de estos cambios y hasta indicó que "se ve otra raza".

"Haber jugado un mundial hizo que crezcan futbolísticamente y mentalmente están más cuajados, más enteros. Antes se veía el 'discúlpame' cuando ibas a una dividida con un jugador de renombre y lo tocabas. Ahora, ya no y eso me da mucho orgullo. Siempre los felicito porque se ve otra raza", indicó Paolo Guerrero en entrevista con Fox Sports Radio Perú.

De otro lado, Paolo Guerrero comentó las razones por las que decidió ausentarse de los amistosos de la selección peruana frente a Ecuador y Brasil en la fecha FIFA de setiembre.

"Si se comentaron cosas malas de mi, respeto las opiniones. Para mí era un momento importante en mi carrera y pedí no estar convocado porque me jugaba cosas importantes. Estoy agradecido con la Selección Peruana porque me permite representarla", concluyó.

