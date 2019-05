Paolo Guerrero durante su sanción: "Tuve depresión, no quería salir de mi casa"

Paolo Guerrero habló en una entrevista sobre el drama que vivió durante su sanción. El delantero contó que sufrió mucho en los meses que no pudo jugar.

"No quería volver a todo eso que viví porque fue un momento muy difícil, muy triste. Tuve depresión. No quería salir de mi casa, me quedé en Perú todo ese tiempo", dijo en el programa Fantástico de Globoesporte.

Pese a esto, Paolo Guerrero explicó que no acudió a ningún especialista para mejorar su salud mental y aseguró que su fortalece lo mantuvo en pie.

"Soy un jugador con 35 años, soy, sobre todo, un jugador de 35 años que tiene que aprender a lidiar consigo mismo. Y fue la fuerza de voluntad que tuve, pensar que nada puede afectarme, que tenía que luchar por mi inocencia. Fui inocente y no podía caer, porque vería a mis padres tristes", comentó.

No jugó bien el Mundial

"Tuve un castigo que fue muy injusto. Me quitaron de la Copa, porque para mí, no jugué la Copa. No jugué porque con diez días de preparación yo entrenaba solo en un parque. Los jugadores europeos - la mayoría de los jugadores jugaba en Europa- llegaron con 70 partidos, yo llegaba con tres", aseveró.

