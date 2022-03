Desde el principio, Paolo Guerrero fue claro para referirse al futuro. El delantero expresó el deseo de recuperarse totalmente y, así, decidir cuál será el siguiente paso en su carrera. Entonces, todo hace indicar que el plan del goleador va por buen camino, siempre con optimismo y, sobre todo, con bastante paciencia.

“Estoy muy bien, entrenando fuerte. Esperemos que cada vez me siente mucho mejor”, expresó el ‘Depredador’, tras una consulta vinculada a su estado actual. Como se recuerda, el ‘9′ salió del país para probar con un nuevo tratamiento. “El viaje a Estados Unidos sirvió mucho y ahora me mantengo entrenando fuerte”, agregó.

Tras ello, el máximo artillero en la historia de la selección peruana retornó a Lima para seguir ejercitándose en las instalaciones de la Videna. Eso sí, el atacante desveló que debe haber progresión en las actividades que realiza. “Estoy haciendo trabajos en el campo, pero poco a poco”, señaló al programa Fútbol en América.

Pese al avance que experimentó con relación a la molestia en la rodilla que no le deja jugar desde el año pasado, Guerrero admitió que aún no tiene la aprobación médica. “Todavía no recibo el alta médica. Espero jugar fútbol en poco tiempo”, manifestó Paolo, quien inevitablemente es relacionado con la Blanquirroja.

De hecho, dentro de poco, Ricardo Gareca anunciará la lista de convocados para afrontar los partidos contra Uruguay (Montevideo) y Paraguay (Lima) en el cierre de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. “Seguramente estoy mejor en los próximos días, las siguientes semanas serán importantes”, sostuvo sobre aquella posibilidad.

¿Firma por Alianza Lima?

Este martes 8 de marzo cerrará el libro de pases para la Liga 1. Pese a ello, Paolo Guerrero, por andar libre desde octubre del año pasado, puede alcanzar un acuerdo con cualquier club peruano después de esa fecha. Lo mismo aplica para instituciones del extranjero. Eso sí, el ariete quiere estar totalmente operativo.

“Tengo tiempo para elegir a qué fútbol, a qué campeonato, a qué liga puedo ir”, detalló el futbolista de la selección peruana. Enseguida, el centrodelantero evitó responder directamente sobre la alternativa de unirse al plantel de Alianza Lima, que desea reforzarse para disputar la Copa Libertadores y la temporada del torneo local.