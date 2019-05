Doña Peta contra Swissotel: "No sé porque no lo quiso ayudar, por qué tanta maldad"

La madre de Paolo Guerrero, Petronila Gonzales, aunque más conocida como 'Doña Peta', se mostró tranquila por las declaraciones de extrabajadores del Swissotel y aseguró que es importante para demostrar la culpabilidad de la empresa.

"Lo he tomado bien, eso hubiera sido ahí mismo, pero ya está, ya saben, nosotros decíamos lo mismo, eso lo teníamos y lo decíamos que había sido contaminación cruzada. Una cosa que el hotel no lo quiso ayudar. No sé por qué no lo quiso ayudar. De que estamos hablando de tanta maldad", dijo la mamá de Paolo Guerrero en RPP.

"Ese hotel está en Perú, (Paolo) es capitán de la selección lo conocían bien porque él ha estado viviendo ahí tanto tiempo", añadió.

'Doña Peta' también contó que quisieron buscar al mozo para que de sus declaraciones, pero el hotel los 'escondió'.

"Nosotros quisimos buscar al mozo, hicimos todo para que salga, pero lo escondieron. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué no quisieron dar el nombre del mozo? Nada le costaba decir que hubo una equivocación", expresó.

"Mira la consciencia de ese mozo que lloró porque la consciencia lo estaba matando, por eso es que hablan", agregó.

